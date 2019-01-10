التعليقات: 0

لم تلتزم بالسعرات الحرارية

أمانة جدة تخالف 60 منشأة غذائية

أمانة جدة تخالف 60 منشأة غذائية
weam.co/566295
جدة - الوئام:

باشرت أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية جهودها الرقابية على أكثر من 100 منشأة غذائية، ومخالفة 60 منشأة لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها.
وتعمل الأمانة بالتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء على تنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام منشآت الغذاء بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية داخل وخارج هذه المحلات.
من جهة أخرى نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس بمقر أمانة محافظة جدة، ورشة عمل بعنوان “وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية” بمشاركة مراقبي الأمانة.
وناقشت الورشة مهام الهيئة والأمانات لتطبيق الدليل الإرشادي واللائحة الفنية لوضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.

روابط ذات صلة

“أمانة جدة” تعلّق على رسائل “نقل صراصير الليل من مكة إلى جدة”

“أمانة جدة” تعلّق على رسائل “نقل صراصير الليل من مكة إلى جدة”

“مكافحة التبغ” تصادر 1195 مادة بعنيزة وترصد 12 مخالفة

“مكافحة التبغ” تصادر 1195 مادة بعنيزة وترصد 12 مخالفة

العمل: ضبط مخالفات في سعودة 12 نشاطاً

العمل: ضبط مخالفات في سعودة 12 نشاطاً

أمانة جدة تزيل 40 حظيرة للإبل وتصادر أخشابا مخالفة بالمليساء

أمانة جدة تزيل 40 حظيرة للإبل وتصادر أخشابا مخالفة بالمليساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>