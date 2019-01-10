أمانة جدة تخالف 60 منشأة غذائية

جدة - الوئام:

باشرت أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية جهودها الرقابية على أكثر من 100 منشأة غذائية، ومخالفة 60 منشأة لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها.

وتعمل الأمانة بالتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء على تنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام منشآت الغذاء بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية داخل وخارج هذه المحلات.

من جهة أخرى نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس بمقر أمانة محافظة جدة، ورشة عمل بعنوان “وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية” بمشاركة مراقبي الأمانة.

وناقشت الورشة مهام الهيئة والأمانات لتطبيق الدليل الإرشادي واللائحة الفنية لوضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.