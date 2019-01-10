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“الغذاء والدواء” تستدعي معلني منتجات مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

“الغذاء والدواء” تستدعي معلني منتجات مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
weam.co/566301
الرياض- الوئام

استدعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا ممن يعلنون عن منتجات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسماع أقوالهم بعد نشرهم إعلانات مخالفة عن منتجات دوائية وغذائية ومستحضرات تجميل خلال الفترة من 5/2/1440 وحتى 27/4/1440هـ.

كما ضبطت الهيئة خلال تلك الفترة 37 مندوبًا يسوقون منتجات دوائية وغذائية ومستحضرات تجميل مخالفة بادعاءات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

ورصدت 235 إعلانًا مخالفًا في مواقع للتسويق الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي، وتمت إزالة تلك الإعلانات.

وكان بحوزة مسوقي المنتجات المخالفة الذين تم ضبطهم بالرياض وجدة والدمام 24424 عبوة وقرصًا، وتمثلت مخالفاتهم في تسويق وبيع منتجات غير مرخصة من قبل الهيئة، ومنتجات بادعاءات طبية مضللة، ومنتجات غذائية بادعاءات طبية مضللة، ومنتجات تجميل غير مدرجة، ومنتجات تجميل مجهولة المصدر والتركيب، ونقل منتجات غير مرخصة في وسائل نقل غير نظامية.

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