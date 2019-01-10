جامعة الباحة تتوعد منتحل شخصية وكيلها على “تويتر”

الباحة- الوئام- عايض ال ركبان

انتحل شخص مجهول بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شخصية وكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني، بوضع صورة وكيل الجامعة على الحساب، وكتابة بعض المداخلات والتّغريدات.

ونفي المتحدّث الرّسمي بجامعة الباحة الدكتور ساري بن محمد الزهراني، أن يكون هناك أيّ علاقة لذلك الحساب أو أي حساب آخر يحمل اسم وكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني سواءً في “تويتر” أو في غيره من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنّ ما ينشر بالحساب المزعوم لا علاقة له بوكيل الجامعة، ولا يرتبط بشخصيته، أو موقعها الوظيفي لا من قريب أو بعيد، كما أن أي حساب مفتوح يحمل اسم وكيل الجامعة، أو لقبه، أو صورته هو حساب دعي ومزيّف.

وأوضح المتحدث الرّسمي للجامعة، أن الإدارة القانونية في الجامعة بدأت باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية من أجل إيقاف كل الحسابات المزيفة والمنتحلة تحت اسم وكيل الجامعة، مع معرفة حقيقة الدوافع من هذه السلوكيات التي تعد بنص النظام مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة معلوماتية.