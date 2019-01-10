“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل

الرياض- الوئام

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي عبر 10 فرق أرضية وفرقة جوية بمنطقة الرياض في نطاق موسم التكاثر الشتوي في محافظات الأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

وأوضحت الوزارة، أنه شوهد الجراد الصحراوي في محافظات الأفلاج والسليل، حيث تمكنت من مكافحة اسراب جراد أحمر غير ناضج في محافظة الأفلاج “السيح” في مساحة 280 هكتار من أصل 600 هكتار تم استكشافها، وتم معالجة المنطقة المصابة بالكامل، مشيرة إلى أن عدد الحشرات في الهكتار الواحد تبلغ من 900 إلى 1300 حشرة.

وأفادت أن الفرق الميدانية في محافظة السليل “مران، إهمام” نجحت في مكافحة أسراب الجراد في مساحة 200 هكتار من أصل 400 هكتار، مبينة أن عدد الحشرات بلغ نحو 800 إلى 1200 حشرة في الهكتار الواحد.

وأكدت الوزارة، أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة في محافظات منطقة الرياض عبر 34 موظفًا من فرع الوزارة في الرياض، إضافة إلى ثلاثة مهندسين من مركز مكافحة الجراد للدعم المباشر.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2018م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في 1500 موقع في المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة، وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.