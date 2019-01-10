عاجل.. بومبيو: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أجندة إيران

الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن تعمل مع حلفائها لمواجهة أجندة إيران التي استعملت الاتفاق النووي لنشر الإرهاب، داعيًا كل الدول لاحتواء أنشطة إيران الخبيثة.

وقال في خطابه عن الشرق الأوسط، إن دول عديدة قلصت اعتمادها على النفط الإيراني للصفر في ظل العقوبات الأمريكية الأقوى في التاريخ على طهران، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تقبل بسياسات حزب الله أو بوضعه القائم في لبنان، ونعمل على الحد من ترسانة حزب الله الصاروخية.

وتطرق إلى الحديث عن تنظيم داعش، قائلا إن الآلاف قتلوا على يد داعش الذي دخل العراق بسبب تردد واشنطن، مشيرًا إلى أن التنظيم خسر 99% من الأراضي التي سيطر عليها، بعد أن نجح ترامب عبر سياساته في دحر داعش، فضلًا عن مواصلة العمل على دحر كل التنظيمات الإرهابية كاملة قبل أن تغادر الولايات المتحدة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن عهد التقاعس الأميركي انتهى.

وتابع: “الانسحاب من سوريا لن يؤثر في الحرب على الإرهاب، وسنعمل على إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا ولن نشارك في إعادة إعمارها مع بقاء إيران”.

وأضاف “بومبيو”، أن الولايات المتحدة غابت عن تطورات المنطقة لوقت طويل منذ 2009، وكانت غائبة أيضا عن الشعب الإيراني عند تظاهره ضد نظامه، كما انتقد خطاب أوباما في القاهرة عام 2009.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على تأسيس تحالف لدول الخليج مع مصر والأردن، خاصة وأن دول المنطقة تتعاون معنا لمنع انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد “بومبيو”، أن واشنطن ستواصل العمل على تحقيق السلام في اليمن، وأيضًا ستواصل الدفع لتحقيق سلام دائم وحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين.