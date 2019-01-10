القيادة تهنئ أندريه راجولينا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بمدغشقر

الوئام- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لأندريه راجولينا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مدغشقر.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مدغشقر، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مدغشقر الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لأندريه راجولينا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مدغشقر.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مدغشقر، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مدغشقر الصديق المزيد من التقدم والرقي”.