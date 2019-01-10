إصدار 2.6 مليون تأشيرة عمرة وارتفاع أعداد القادمين عن العام الماضي بنسبة %3.47

المدينة - الوئام:

بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني 2,249,964معتمرًا ومعتمرة بارتفاع نسبته %3.47 عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 2,174,525، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 2,664,532 تأشيرة، أكثر بنسبة %2.79 عن شهر ربيع الثاني من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه .2,592,121

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر ربيع الثاني فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,907,374، بزيادة نسبتها %3.05 عن الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 1,850,988معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 342,590، أكثر بنسبة %5.89 عن الموسم الماضي والذي بلغ tdi عددهم 323,537، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 5 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة.

وعلما أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 2,047,188معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 193,502معتمرًا، في حين سجل وصول 9,274 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر ربيع الثاني من موسم1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 182,781، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 177,520، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 292,963، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 372,995، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 441,142، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 453,711، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 328,852معتمرًا.

ومن بين 2,664,532تأشيرة، فإن عدد الذكور 1,262,228، وعدد الإناث 1,402,304بنسبة %52.62 ، فيما جاء منهم 965,339برفقة عائلاتهم، بينما قدم 1,699,193معتمرًا بشكل فردي. وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، التركية.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثمان مرات، بحيث سجل شهر ربيع الثاني وجود 9,782 موظفا، منهم 8,103من الذكور، و1,679من الإناث، بزيادة %686.33 عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، والذي كان العدد فيه 1,244 موظفا، منهم 1,198 من الذكور، و46 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 617,035، تليها إندونيسيا 405,059، فالهند 286,547، ثم ماليزيا 132,967، وفي المرتبة الخامسة اليمن 120,424، سادسا الجزائر 84,698، سابعا مصر 65,967، وثامنا تركيا 63,243، تاسعا الإمارات العربية المتحدة 57,494، وعاشرا بنجلادش بعدد 55,230تأشيرة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.