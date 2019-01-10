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سفير المملكة باليمن: “عملية العند” مؤشر خطير.. والحوثيون انقلبوا على 70 اتفاقا

سفير المملكة باليمن: “عملية العند” مؤشر خطير.. والحوثيون انقلبوا على 70 اتفاقا
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، إن استمرار مماطلة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في تنفيذ اتفاقيات السويد ليس بالأمر الجديد، فقد انلقبوا على أكثر من 70 اتفاقا كان آخرها غدرهم بالرئيس السابق، وقد آن الأوان لموقف دولي حازم تجاه ذلك دعماً للشعب اليمني وإنهاء لفوضى الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف على “تويتر”، “أكدت العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي في العند أن إيران مستمرة في نقل المعرفة التي تمتلكها إلى المليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم، وهو مؤشر خطير لتنامي قدرات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”.

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