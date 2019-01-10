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تميمة الأخضر تطوف أبرز معالم دبي.. وتفاعل كبير من الجماهير

تميمة الأخضر تطوف أبرز معالم دبي.. وتفاعل كبير من الجماهير
weam.co/566345

لاقت تميمة المنتخب السعودي لكرة القدم “صقر” تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، خلال جولتها التفاعلية اليوم في أبرز المواقع والمعالم السياحية في مدينة دبي، وجاءت استكمالًا لتوزيع التذاكر والهدايا على الجماهير والتقاط الصور التذكارية.

وأكد مدير إدارة التواصل في الاتحاد السعودي إبراهيم القباع أن الهدف من الجولة التفاعلية، هو مشاركة الجماهير من مختلف الجنسيات مع التميمة، وتفعيل التواصل مع الجماهير في مختلف الأماكن.

وقال: “نتطلع لدعم الجماهير السعودية في مواجهة الأخضر المقبلة أمام لبنان بعد غدٍ السبت”، مشيراً إلى أنهم حرصوا خلال الجولة ، على تفاعل الأطفال مع التميمة، ومشاركتهم في لعِب كرة القدم، وتقديم التذاكر لحضور مواجهة الأخضر المقبلة.

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