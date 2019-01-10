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بسبب صورة.. ملك الأردن يستضيف عامل نظافة في القصر لمشاهدة مباراة سوريا

بسبب صورة.. ملك الأردن يستضيف عامل نظافة في القصر لمشاهدة مباراة سوريا
weam.co/566350

لم يكن يتوقع عامل نظافة أردني فقير أن يكون رفيقا للملك عبد الله الثاني في مشاهدة إحدى مباريات المنتخب في كأس آسيا 2019، بعد أن ظهر في صور على مواقع التواصل الاجتماعي بزي العمل يشاهد المباراة الأولى من خلف زجاح أحد المقاهي لعدم قدرته على تحمل تكلفة الجلوس داخله.

الشاب الأردني البسيط يدعى “خالد الشوملي”، استيقظ على دعوة من جلالة الملك وولي العهد لمشاهدة مباراة المنتخب الأردني أمام سوريا في القصر الملكي بالعاصمة عمان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره وهو يتوسط الملك وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، أثناء المباراة، التي انتهت بفوز منتخب الأردن 2-0، مشيدين بالموقف الإنساني.

وفاز الأردن في المباراة السابقة على أستراليا 1-0، وتأهل اليوم إلى الدور الستة عشر من البطولة.

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