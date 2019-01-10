الأخضر يواصل استعداداته للبنان.. واتحاد الكرة يبدأ توزيع تذاكر المباراة المجانية

الوئام- واس

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الجمعة، في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم، الذي سيحتضن في تمام الثامنة مساء اليوم ذاته التدريب الرسمي والأخير للأخضر قبل المباراة.

وواصل المنتخب السعودي الأول، اليوم، تدريباته على استاد نادي “ند الشبا”، استعدادًا لمواجهة منتخب لبنان بعد غدٍ السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين السرعات، فتمرين الرشاقة والقوة، بعدها قسم المدير خوان أنطونيو بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية، إذ اكتفى بتمرين التحكم عبر كرة الطائرة باستخدام القدم، فيما طبقت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية عبر تنفيذ العرضيات والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

و‏اكتفى المدافع ياسر الشهراني بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي في النادي الصحي.

ومن ناحية أخرى، بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم توزيع التذاكر المجانية على الجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات الأخضر أمام لبنان.

وأعلن الاتحاد السعودي، للجماهير الراغبة في الحصول على تذكرة المباراة الحضور إلى فندق Renaissance Downtown Hotel Dudai، وذلك يومي الخميس والجمعة من الساعة الواحدة وحتى السادسة مساءً.

من جانبه، أكد مسؤول تذاكر الجماهير السعودية عبد الملك الضيعان، حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على حضور المشجع السعودي لمباريات الأخضر في كأس آسيا، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات والتجهيزات لتمكين المشجع السعودي من الحضور بأقل التكاليف والجهد, من خلال شراء جميع التذاكر وتحديد مكان لاستلام الجماهير لتذاكرهم.

وأبان “الضبعان”، أنه يشترط على المشجع إحضار هويته الوطنية لضمان عدم التلاعب بالتذاكر، كاشفًا عن تسليم المشجعين عدد من أدوات التشجيع.