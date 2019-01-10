دعوات الطفلة الفيصلاوية تلحق النصر بالهلال

تعادل فريق النصر مع نظيره الفيصلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في افتتاحية مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم نور الدين إمرابط مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك فريق الفيصلي في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة 56 نجح فهد الأنصاري في إدراك التعادل لفريقه، وفي الدقيقة 85 أحرز حمد آل منصور الهدف الثاني للنصر، ليخطف الفيصلي التعادل في الدقيقة 98 بهدف لكوتينيو من ركلة جزاء.

والتقطت كاميرا المباراة صورة للطفلة الفيصلاوية التي أثارت الجدل بدعائها خلال مباراة الفيصلي ونظيره “الهلال”في 25 نوفمبر الماضي، إذ كان فريقها متأخرا بهدف وأحرز التعادل في الدقيقة الأخيرة، وهو الأمر الذي تكرر في مباراة اليوم أمام النصر.



وأثارت صور الطفلة إعجاب المغردين، وكتب أحدهم: “هذه لقطة الموسم”، وقال آخر: “هذا الحل السحري للفيصلي في كل مباراة”، وكتب ثالث: “تمية حظ الفيصلي”.

مباراة الهلال

مباراة النصر