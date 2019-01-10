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عاجل .. الأمن العام: المقبوض عليهما قاما بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعنيفه

عاجل .. الأمن العام: المقبوض عليهما قاما بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعنيفه
weam.co/566362
الوئام-متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة الى مقطع الفيديو الذي تم تداوله، عن قيام شخصين بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، ظهر اليوم الخميس 1440/5/4هـ ، بلاغاً من مركز التأهيل الشامل بالمحافظة، عن قيام وافدان يعملان بالمركز بالاعتداء على أحد نزلاء المركز، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعنيفه أثناء نقله لمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج لتلقي العلاج، وبمباشرة المختصين للموقع تم القبض عليهما، وجرى إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستدلال بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة. والله ولي التوفيق.

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