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تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية

تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية
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اكتشف علماء آثار سعوديون نقشا هيروغليفيا يحمل توقيعا للملك “رمسيس الثالث” أحد ملوك مصر الفرعونية في منطقة “الزيدانية” التابعة لمحافظة تيماء التي تعد من أكبر المواقع الأثرية في السعودية والجزيرة العربية.

وعلّق محمد النجم مدير إدارة الآثار بمحافظة تيماء، على الحادثة بقوله إنه جرت العادة أنه لا يتم نقش مثل هذه النقوش إلا بحضور فرعون نفسه، وهذه دلالة على أن رمسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد قد تواجد بنفسه في هذه المنطقة.

وأثار العثورُ على نقش “رمسيس الثالث” تساؤلا حول أسباب وجوده شمال غرب الجزيرةِ العربية، وفقا لقناة العربية.

وتوصل علماءُ الآثار من خلال بحوث ميدانيةٍ إلى طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء تسلكـه القوافلُ التجارية المصرية.

ولا يقتصر الأمر في منطقة “الزيدانية” على نقش “رمسيس الثالث” بل يتعداه إلى الكثير من الشواهد الأثرية كالنقوش الآرامية والثمودية والنبطية، إلى جانب بعض الرسوم كالوعول والأبقار والنـعام والثعابين.

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