مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟

الوئام-متابعات

استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد المقال، نفسه من قائمة المدربين المرشحين لتولي مسؤولية تدريب فريق بنفيكا البرتغالي.

وقال مورينيو، الذي أقيل من تدريب “الشياطين الحمر” الشهر الماضي بعد عامين ونصف في منصبه، إنه لا ينوي التدريب بالبرتغال في الوقت الحالي.

وأضاف :”لم أتلق عرضا. وحتى لو تلقيته، فإن رئيس بنفيكا والنادي نفسه سيكونان أول من يعرف قراري”.

ونقلت رويترز عن مدرب مان يونايتد السابق قوله “أعتقد أن بإمكاني أن أقول اليوم أنني لا أنوي العودة للعمل في البرتغال. الأمور تسير بشكل جيد معي في الوقت الحالي”.