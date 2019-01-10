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بعد الهزيمة من الاردن

عاجل .. إقالة مدرب المنتخب السوري

عاجل .. إقالة مدرب المنتخب السوري
weam.co/566391
الوئام-متابعات

قرر الاتحاد السوري لكرة القد، رسميًا، إقالة المدرب الألماني بيرند ستانغ، من تدريب المنتخب الأول، عقب الخسارة 0/2 أمام الأردن، في الجولة الثانية من كأس آسيا 2019.

كما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين المدرب فجر إبراهيم لقيادة الفريق حتى نهاية منافسات البطولة الآسيوية.

وحصد المنتخب السوري نقطة وحيدة في مباراتين، بعد أن تعادل سلبيًا مع فلسطين، وخسر 0/2 أمام الأردن، ويلتقي في الجولة الثالثة مع أستراليا، ما يعني أن مهمته ستكون صعبة للغاية.

ولم يسجل المنتخب السوري أي هدف أمام فلسطين والأردن، رغم اعتماده على المهاجمين عمر السومة وعمر خربين.

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