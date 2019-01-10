شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”

توقفت أغلب قطارات شركة “رجا” للشحن والنقل السككي الحكومية في إيران تماما منذ أيام، بسبب تراكم مديونيتها، فضلا عن انخفاض عدد العملاء بسبب تقلص القدرة الشرائية لأدني مستوى بالبلاد.

محمد رجبي المدير التنفيذي للشركة صرح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” بأن شركة “رجا” التي أحيلت للقطاع الخاص تحت إدارة حكومية منذ عام 2009، بحاجة إلى ميزانية يصل حجمها لقرابة 30 مليون يورو من أجل إعادة حركة القطارات مجددا.

وتعاني شركة رجا للقطارات السريعة والشحن السككي منذ سنوات من تراكم مديونيات باهظة تقدر بملايين الدولارات نظير تعويضات للضمان الاجتماعي، فضلا عن مبالغ نقدية (إيرادات) تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار لهيئة السكك الحديدية الإيرانية، وفقا لصحيفة “شرق” المحلية.

وقال إن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاهلت تقديم دعم نقدي لتلك الشركة التي تعاني مصاعب على مستوى التمويل وتحديث البنية التحتية لخطوطها داخل البلاد.