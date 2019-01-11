التعليقات: 0

“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق
weam.co/566397

أعد مدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست”  الأمريكية في العراق تامر الغباشي، تقريرا عن أن الميليشيات الطائفية الموالية للنظام الإيراني تحتشد من أجل إقامة دولة موازية تحكمها “عصابات مافيا”.

وكتب في التقرير الذي نشر اليوم، إن هذه التشكيلات أثارت غضب كثير من السياسيين العراقيين والسكان السنة والمسؤولين الأمريكيين.

وتحدث عن بداية تشكيلهم قائلا: “أصبحوا مقاتلين بعد أن شاركوا في تأمين بعد الأماكن التي يعتبرونها مقدسة تحت راية الحشد الشعبي”.

وأوضح أن بعض هذه المليشيات تعود جذورها إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وبعض آخر ظهر لمحاربة القوات الأمريكية بعد عام 2003، إلى جانب أخرى تم تشكيلها في عام 2014 لمحاربة “داعش”، ولكنها في الوقت الراهن، بعد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية، تضع نصب أعينها أهدافا سياسية واقتصادية.

وأشار إلى نقاط تمركزها موضحًا أنها توجد في محافظات الأنبار وصلاح الدين، ونينوي.

 

 

روابط ذات صلة

شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”

شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”

وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون لم يقبلوا حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ

وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون لم يقبلوا حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ

إيران تعترف باعتقال الأمريكي مايكل وايت

إيران تعترف باعتقال الأمريكي مايكل وايت

الاتحاد الأوروبي يضيف إدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يضيف إدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة الإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>