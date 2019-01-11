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فوق جبال جورا شرق فرنسا

تحطم مقاتلة فرنسية ومقتل الطاقم

تحطم مقاتلة فرنسية ومقتل الطاقم
weam.co/566414
باريس- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن مقتل طيارين فرنسيين بتحطم مقاتلة من نوع “Mirage-2000” فوق جبال جورا شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته إن عملية الإنقاذ المنفذة في منطقة تحطم مقاتلة Mirage-2000 التي اختفت الأربعاء عن الرادارات، انتهت بتأكيد مقتل قائدي المقاتلة، النقيب بابتيست شيرييه، والملازم أودري ميشلون.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما أثناء طلعة تدريبية​​​، مضيفة أن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، ستتجه الجمعة إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبذوي الطيارين القتيلين.

واختفت الطائرة الأربعاء الماضي عن الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرق البلاد حتى تم العثور على حطامها في الجبال.

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