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مسيرات ضخمة غداً

«السترات الصفراء» يستعدون للتظاهر السبت في بريطانيا!

«السترات الصفراء» يستعدون للتظاهر السبت في بريطانيا!
weam.co/566421
لندن- الوئام:

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب “السترات الصفراء” للاحتشاد مطلع الأسبوع المقبل وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، والمطالبة بإجراء انتخابات عامة، وذلك حسبما أفاد منظمو التظاهرة.

وتعكف على تنظيم التظاهرة التي تحمل شعار “بريطانيا كسرت، الانتخابات العامة الآن”، حركة “بيبولز أسيمبلي” أو “الجمعية الشعبية” اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية، منذ أن تم تشكيلها في عام 2013.

وحثت الحركة من صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده السبت ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء.

وقد أصبح مثل هذا المظهر شائعاً لدى المتظاهرين بعد حركة “السترات الصفراء” في فرنسا التي بدأت في نوفمبر الماضي.

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