تويوتا تكشف عن سيارة آلية القيادة

الرياض- الوئام:

كشفت شركة تويوتا سيارة آلية القيادة خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الاختبارية TRI-P4 تعتمد على موديل لكزس الهجين LS 500h.

كما تستند على المنصة P4 للقيادة الآلية مع كاميرات لمراقبة محيط السيارة، وأجهزة استشعار صور أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام LIDAR مع 8 ماسحات ضوئية. كما يتميز نظام P4 بحاسوب فائق وخوارزميات جديدة، مع الحاجة لمساحة بناء منخفضة بشكل كبير.

وتهدف الشركة اليابانية بسيارتها الاختبارية TRI-P4 إلى اختبار برنامجي القيادة الآلي “Chauffeur”، والذي تتولى فيه السيارة القيادة بالكامل دون تدخل من السائق، والبرنامج “Guardian”، الذي تقدم فيه السيارة الدعم للسائق أثناء القيادة.