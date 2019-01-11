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تعتمد على موديل لكزس الهجين

تويوتا تكشف عن سيارة آلية القيادة

تويوتا تكشف عن سيارة آلية القيادة
weam.co/566424
الرياض- الوئام:

كشفت شركة تويوتا سيارة آلية القيادة خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الاختبارية TRI-P4 تعتمد على موديل لكزس الهجين LS 500h.

كما تستند على المنصة P4 للقيادة الآلية مع كاميرات لمراقبة محيط السيارة، وأجهزة استشعار صور أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام LIDAR مع 8 ماسحات ضوئية. كما يتميز نظام P4 بحاسوب فائق وخوارزميات جديدة، مع الحاجة لمساحة بناء منخفضة بشكل كبير.

وتهدف الشركة اليابانية بسيارتها الاختبارية TRI-P4 إلى اختبار برنامجي القيادة الآلي “Chauffeur”، والذي تتولى فيه السيارة القيادة بالكامل دون تدخل من السائق، والبرنامج “Guardian”، الذي تقدم فيه السيارة الدعم للسائق أثناء القيادة.

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