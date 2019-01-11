ابوظبي- الوئام:

يتطلع منتخب الصين لتحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع الفلبين اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في الإمارات. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الجمعة أيضاً جمهورية قرغيزستان مع كوريا الجنوبية على ستاد هزاع بن زايد في العين.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويتصدر منتخب الصين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام كوريا الجنوبية، في حين لا زال رصيد قرغيزستان والفلبين خالياً من النقاط.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الصين على قرغيزستان 2-1 وكوريا الجنوبية على الفلبين وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء المقبل، حيث تلتقي كوريا الجنوبية مع الصين، وقرغيزستان مع الفلبين.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وشدد مارتشيللو ليبي مدرب منتخب الصين على أهمية عدم تكرار فريقه الأخطاء التي ارتكبها في المباراة الأولى وقال: في كرة القدم يجب أن تدافع جيداً وتهاجم جيداً.

ويمكن أن تفوز بفارق ضئيل أو فارق كبير، لكن المهم هو أن يكون لديك التوازن المناسب بين الهجوم والدفاع، وما يهمنا ألا نكرر الأخطاء التي حصلت في المباراة الأولى.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأضاف: حسب معلوماتي عن منتخب الفلبين أنه يلعب بأسلوب أوروبي، حيث أن لديهم لاعبين يلعبون في المانيا وإسبانيا وإنكلترا، وبشكل عام هم يمتازون بالقوة البدنية والقدرات العالية ونخن نعرف أن المباراة لن تكون سهلة لكن من الضروري لنا أن نحصل على النقاط الثلاث ونضمن التأهل للدور الثاني.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وكشف: هنالك لاعبين هما وي شيهاو وزياو زهي لن يكون بإمكانهما المشاركة في مباراة الغد نتيجة الإصابة، ولكن سنحاول من جديد تعويض غيابهما.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأوضح بخصوص الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق: عندما استلمت هذه المهمة قبل عامين كنت أدرك أن أمامي تحد كبير، وكان منتخب الصين يخوض مباريات تصفيات كأس العالم، ويومها لم يحصل الفريق على أي نقطة قبل قدومي ثم حصلنا على 11 نقطة من ست مباريات وبعد ذلك خضنا مباريات ودية منحنا خلالها الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، أما الآن فإنني أحاول الاستفادة من أفضل اللاعبين المتاحين لخوض هذه البطولة المهمة.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأردف بالقول بخصوص المنافسة في البطولة: برأيي بعد الجولة الأولى من المباريات كانت المفاجأة الوحيد هي خسارة أستراليا أمام الأردن، ولكن في بقية المباريات كنا نعرف مستوى المنتخبات وتوقعنا انتصارات إيران والسعودية واليابان وكوريا الجنوبية، كنا نعرف من هي الفرق القوية في البطولة.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتابع: في ذات الوقت نحن ندرك أننا نمتلك مقومات جيدة وتنظيم جيد في كأس آسيا، وسوف نرى تدريجياً تطور الفريق، المهم الآن أن نتأهل للدور الثاني، ثم سنرى ماذا سيحصل، وفي كرة القدم كل شيء ممكن.

مشاهدة مباراة الصين والفلبين بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة الفلبين والصين والقنوات الناقلة:

المباراة : الفلبين X الصين الجولة: 2 المجموعة C

الملعب: استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: هيرويوكي كيمورا

المعلق : عامر الخوذيري

القنوات الناقلة:

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