غوغل تحذف تطبيقات أضرت بالملايين من مستخدمي أندرويد

متابعات- الوئام:

حذفت شركة غوغل 85 تطبيقاً من متجر تطبيقاتها غوغل بلاي بعد اكتشاف أنها برمجيات إعلانية متطفلة تعمل على تشغيل إعلانات بوضع ملء الشاشة على أجهزة مستخدمي أندرويد، وتخفى مطورو التطبيقات خلف تطبيقات ألعاب وتطبيقات بث تلفزيونية وتطبيقات محاكاة أجهزة التحكم عن بعد، وثُبتت بشكل جماعي من قبل 9 ملايين مستخدم أندرويد في جميع أنحاء العالم.

واكتشف باحثو شركة ترند مايكرو للأمن الإلكتروني أن هذه التطبيقات قادرة على إخفاء نفسها والعمل في الخلفية بالأجهزة المصابة، ما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديدها وحذفها، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وكان التطبيق المزيف الأكثر شعبية في القائمة هو تطبيق Easy Universal TV Remote، والذي تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة قبل إزالته، وحصل على تقييم 4 نجوم من قبل أكثر من 100 ألف مستخدم، مع ورود الكثير من الشكاوى حوله من قبل المستخدمين في قسم المراجعة.

وشملت التطبيقات الأخرى العديد من الألعاب مثل لعبة Prado Parking City 3D ولعبة Police Chase Extreme City 3D ولعبة Moto Racing ولعبة Parking Game، إلى جانب تطبيقات تبدو خدمية مثل تطبيق TV WORLD وتطبيق SPORT TV وتطبيق A/C Air Conditioner Remote وتطبيق Garage Door Remote Control وغيرها الكثير.

واختبر باحثو تريند مايكرو كل تطبيق واكتشفوا أنه بالرغم من أنها مطورة من قبل مطورين مختلفين وكان لديها مفاتيح شهادة عامة مختلفة، إلا أن معظمها تتضمن وتتشارك نفس التعليمات البرمجية، وغالبًا ما تم تسميتها على نحو مماثل.

وتتسبب هذه التطبيقات بعرض إعلانات بشكل كثيف، ولا يمكن السيطرة عليها، إذ تعرض إعلانًا يولد أموالاً لصانع التطبيق مع كل حركة ونقرة، وتعرض التطبيقات الدعائية المخفية التي تعمل في الخلفية إعلاناً بوضع ملء الشاشة كل 15 أو 30 ثانية على جهاز المستخدم، وأبلغ باحثو تريند مايكرو شركة غوغل عن النتائج التي توصلوا إليها، والتي بدورها أزالت هذه التطبيقات على الفور من متجرها بعد التحقق من صحة التقرير.