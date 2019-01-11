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بعد تسع جلسات متتالية

انخفاض أسعار النفط في آسيا

انخفاض أسعار النفط في آسيا
weam.co/566438
سنغافورة- الوئام:

تميل أسعار النفط في آسيا الجمعة، إلى الإنخفاض بعد تسع جلسات متتالية من الارتفاع، وذلك بسبب الشكوك في الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على طلب الخام.

والساعة 02,00 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم شباط/فبراير 29 سنتا ليبلغ سعره 52,30 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آذار/مارس فقد تراجع 42 سنتا وبلغ إلى 61,26 دولارا. وكانت أسعار النفط واصلت الخميس ارتفاعها لليوم التاسع على التوالي، مما عزز زيادتها التي بلغت أكثر من عشرين بالمئة خلال أسبوعين.

وأغلق سعر برميل برنت الخميس على 61,68 دولارا في سوق المبادلات في لندن، بارتفاع قدره 24 سنتا عن سعر الإغلاق الأربعاء. وفي نيويورك ربح برميل النفط الخفيف 23 سنتا.

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