الرياض- الوئام:

يستعد فريق الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس لخوض مباراة قوية ضد الرائد مساء اليوم الجمعة في إطار مباراة الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويلتقي الهلال بطل الشتاء مع الرائد على ملعب جامعة الملك سعود الدولي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:25 بتوقيت مدينة القاهرة و3:25 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وسيكون نادي الهلال في صراع شرس للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن توج بطلا للشتاء برصيد 36 نقطة بعد خوض مباريات الدور الأول من المسابقة.

مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الرائد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد 15 جولة ويريد بالتأكيد عدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي حيننا صارع من أجل عدم الهبوط للدرجة الأولى.

مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون مباراة الهلال مع الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناة ksa sport 1 بصوت المعلق بلال علام بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس.

موعد مباراة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

المباراة: الهلال X الرائد

الملعب: ملعب جامعة الملك سعود الدولي

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 في تمام الساعة 3:25 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: قناة ksa sport 1

الهلال والرائد بث مباشر