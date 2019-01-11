جدة- الوئام:

يخوض النادي الاهلي بجدة منافسات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 وسيكون الفريق علي موعد مع احد في مباراة ستقام علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية معقل فريق اهلي جدة.

مشاهدة مباراة الاهلي وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

اقميت موقعة الدور الاول بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي وقد نجح حينها اهلي جدة في التفوق علي احد بهدفين نظيفين لكلا من تافاريس ومهند عسيري اصحاب الاهداف في موقعة اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

الاهلي نجح في انهاء الدور الاول من الدوري السعودي في المركز الثالث ورغم كونه مركز لا يليق بحجم وامكانيات الفريق الا انه سيحاول تحسين الاحوال في الدور الثاني ومواصلة المنافسة في البطولة العربية من اجل العبور لنصف النهائي.

مشاهدة مباراة الاهلي وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

توقيت مباراة الاهلي وأحد والقنوات الناقلة:

المباراة: الأهلي X أحد الأسبوع الجولة 16

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت مصر والساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة: قنوات السعودية الرياضية – دوري بلاس.