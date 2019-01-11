الاتفاق ضيفا ثقيلا على الباطن.. والشباب يتشبث بمركزه أمام الفيحاء

الوئام - متابعات

يحل فريق الاتفاق، اليوم، ضيفا ثقيلاً على نظيره الباطن، في مباراة مهمة تجمعهما على ملعب الأخير بحفر الباطن، في تمام الساعة 3:30 عصرا، على ستاد الأمير محمد بن فهد.

الباطن الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، مازال يبحث عن نفسه رغم فوزه في مباراته الأخيرة أمام القادسية، ويحتاج إلى الفوز في عدة مباريات للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث إن استمرار نتائجه السلبية ستضعه في موقف لا يحسد عليه.

بينما الاتفاق الذي يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، استعاد توازنه وحصد 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات ويطمح في إضافة ثلاث نقاط جديدة تعزز من وضعه في سلم الترتيب، خصوصا أن صفوفه ستشهد عودة نجمه السلوفاكي فيليب كيش، بعد تعافيه من الإصابة، وربما الظهور الأول للمهاجم التونسي أحمد العكايشي.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة 6:00 مساءا، يطمح الشباب في مواصلة نتائجه الإيجابية والتشبث بمركزه الثالث عندما يستضيف الفيحاء في مباراة مهمة وصعبة في نفس الوقت في ظل رغبة الفريقين المشتركة في الفوز رغم تباين الطموحات بينهما.

يحتل فريق الشباب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويسير بشكل مميز محققاً أربعة انتصارات متوالية في مبارياته الأخيرة ويطمح في تحقيق فوز جديد يُحكم من خلاله قبضته على مركزه ويبقى قريبا من المتصدر ووصيفه.

وعلى الجانب الآخر، يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، تراجعت مستوياته ونتائجه في مبارياته الأخيرة وكان آخرها خسارة الديربي أمام الفيصلي، ويأمل أن يعود لسكة الانتصارات ويضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، خصوصاً أنه بات مرشحاً لمغادرة دوري الكبار ما لم تتحسن نتائجه في المرحلة المقبلة.