أمراض الطفل المستعصية تحت مجهر الأطباء في ندوة “البدائع”

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

بحضور مدير مستشفى البدائع العام، الصيدلي موسى بن حمود الشويب، وعميد كلية الطب بجامعة القصيم، الدكتور أحمد العمرو، ومدير مستشفى الملك سعود بعنيزة، الدكتور ياسر السيوفي، ورجل الأعمال عبدالعزيز المنيف، أقام مستشفى البدائع العام ممثلا بقسم التعليم الطبي المستمر، وبالتعاون مع قسم الأطفال بجامعة القصيم، ندوة مستجدات طب الأطفال، وذلك في قاعة المحاضرات بالمستشفى.

استمرت الندوة، على مدى يومين متتاليين، بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات والمستشفيات، باعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ ١٥ ساعة وتم توجيه الدعوة لجميع الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في مجال طب الأطفال والمهتمين بهذا المجال للمشاركة في الندوة والاستفادة من برامجها العلمية.

وتضمنت الندوة نقاشا موسعا في آخر المستجدات في طب الأطفال منها أمراض الجهاز العصبي، الغدد الصماء، الجهاز الهضمي والكبد، الجهاز التنفسي، والأمراض الروماتيزمية، والكلى والدم، والأمراض المعدية، والأمراض المستعصية بالعناية المركزة، والمستجد في أمراض حديثي الولادة والأطفال الخدج.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السحيباني، استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال بجامعة القصيم، على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات واستمرارها، لرفع مستوى الخدمات الطبية في المنطقة، متمنيا أن تحقق الندوة الأهداف المرجوة منها لخدمة طب الأطفال بالمنطقة.