إعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بمكة الخميس المقبل

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

اختتمت المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والعشرين للعام الحالي 1440، اليوم، على مستوى منطقة مكة، والتي استضافتها جمعية خيركم بقسميها الرجالي والنسائي.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم، المهندس عبدالعزيز حنفي، أن إعلان أسماء الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره على مستوى المنطقة سيكون يوم الخميس المقبل، الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري، شاكرا كل من شارك في المسابقة من منظمين ومحكمين ومشاركين من الجنسين.

فيما ألقت مديرة مراكز الأشراف بالقسم النسائي بالجمعية، أمنيه الرحيلي، كلمة أعربت خلالها عن سعادة القائمين على العمل باستضافة الجائزة في دورتها الواحدة والعشرين لتكون 20 عاما من العطاء و البذل.

يذكر أن المسابقة التي أقيمت في الفترة من 2 – 4 من الشهر الجاري تنافس فيها 53 طالبا و 35 طالبة مثلوا 18 جمعية لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة المكرمة وهي جمعية خيركم بجدة ( المستضيفة)، مكة المكرمة، الطائف، رابغ، القنفذة، رنية، وادي حلي، المظيلف، بحرة، تربة، حداد، وادي لية، خليص، الكامل، العرضية الشمالية، المحاني، بني الحارث، الليث، و ميسان.