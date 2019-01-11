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معتبرا أنه " نكسة أخرى لحرية الإعلام"

الاتحاد الأوروبي يدين الحكم الصادر ضد اثنين من الصحفيين في ميانمار

الاتحاد الأوروبي يدين الحكم الصادر ضد اثنين من الصحفيين في ميانمار
وا لون صحفي رويترز المسجون في ميانمار وزوجته في محكمة في يانجون يوم الاثنين. تصوير: آن وانج - رويترز.
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الوئام - واس

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم، الحكم الصادر ضد اثنين من الصحفيين العالمين في ميانمار. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي صدر في بروكسل: “إن قرار المحكمة اليوم بتأكيد إدانة المراسلَيْن “واو لوون” و”كياو سويه أوو” بالسجن سبع سنوات هو فرصة ضائعة لتصحيح الخطأ وأنها نكسة أخرى لحرية الإعلام في ميانمار.

وأضاف البيان، أن القرار يلقي شكوكًا جدية حول استقلال نظام العدالة في ميانمار، حيث يستند الحكم إلى قوانين تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحسب البيان الأوروبي.

ورفضت محكمة في ميانمار، اليوم، الطعن المقدم من صحفيي “رويترز”، وا لون، وكياو سوي أو، على الحكم بسجنهما سبع سنوات بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، وقالت إن الدفاع لم يقدم أدلة كافية لتبرئتهما.

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