التعليقات: 0

أثناء التحقيق في مزاعم اغتصاب

شرطة لاس فيجاس تطلب عينة من الحمض النووي لكرستيانو رونالدو

شرطة لاس فيجاس تطلب عينة من الحمض النووي لكرستيانو رونالدو
weam.co/566483
الوئام - وكالات

أصدرت شرطة لاس فيجاس الأمريكية، مذكرة للحصول على عينة من الحمض النووي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التحقيق في مزاعم الاغتصاب التي وجهت ضد مهاجم فريق يوفنتوس.

واعتبر محامي رونالدو (33 عاما)، بيتر كريستنسين في تصريح نقلته “بي بي سي” أن “هذا الطلب يعتبر أمرا متوقعا”، فيما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “المذكرة أرسلت مؤخرا إلى نظام المحاكم في إيطاليا”.

وينفي رونالدو الاعتداء على عارضة الأزياء كاثرين مايورجا، في أحد فنادق لاس فيجاس في عام 2009، وقال محامي نجم الكرة، في بيان، إن رونالدو يؤكد أن ما حدث منذ أعوام كان بالتراضي لذا ليس من المستغرب أن يكون الحمض النووي موجودا.

روابط ذات صلة

“البلاطة”.. تليفزيون متغير الحجم من “سامسونج”

“البلاطة”.. تليفزيون متغير الحجم من “سامسونج”

علماء من “ناسا” يسوقون دليلا على أن “أصل الحياة” قادم من الفضاء

علماء من “ناسا” يسوقون دليلا على أن “أصل الحياة” قادم من الفضاء

صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون من جديد في تشكيلة 2018

صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون من جديد في تشكيلة 2018

محمد صلاح يتفوق على جريزمان ونيمار بقائمة أفضل هدافى العالم فى 2018

محمد صلاح يتفوق على جريزمان ونيمار بقائمة أفضل هدافى العالم فى 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>