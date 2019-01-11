شرطة لاس فيجاس تطلب عينة من الحمض النووي لكرستيانو رونالدو

الوئام - وكالات

أصدرت شرطة لاس فيجاس الأمريكية، مذكرة للحصول على عينة من الحمض النووي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التحقيق في مزاعم الاغتصاب التي وجهت ضد مهاجم فريق يوفنتوس.

واعتبر محامي رونالدو (33 عاما)، بيتر كريستنسين في تصريح نقلته “بي بي سي” أن “هذا الطلب يعتبر أمرا متوقعا”، فيما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “المذكرة أرسلت مؤخرا إلى نظام المحاكم في إيطاليا”.

وينفي رونالدو الاعتداء على عارضة الأزياء كاثرين مايورجا، في أحد فنادق لاس فيجاس في عام 2009، وقال محامي نجم الكرة، في بيان، إن رونالدو يؤكد أن ما حدث منذ أعوام كان بالتراضي لذا ليس من المستغرب أن يكون الحمض النووي موجودا.