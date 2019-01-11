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خلال أول أيام العام الجديد

تعرف على إمكانات الهاتف الجديد من شاومي Redmi Note 7 والسعر المتوقع

تعرف على إمكانات الهاتف الجديد من شاومي Redmi Note 7 والسعر المتوقع
weam.co/566484
الوئام - متابعات

خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2019 أعلنت شركة شاومى الصينية عن هاتفها الجديد Redmi Note 7،بمواصفات قياسية وإمكانات جديدة.

الهاتف الجديد مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل وأخرى ثانوية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى لالتقاط الصور السيلفى بدقة 13 ميجابيكسل.

كما دعمت شاومي هاتفها الجديد Redmi Note 7 بشرائح snapdragon 660، وبطارية mAh 4000، مع شاشة 6.3 عالية الدقة، فضلا عن وصلة usb ومكبر الصوت IR، وسماعة الرأس، وشاحن سلكي بقدرة 18 وات.

ويبدأ سعر هاتف Redmi Note 7 من 999 يوان فقط، أى ما يعادل 147 دولار  للنسخة التى تتمتع بذاكرة وصول عشوائى 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، بينما النسخة الأخرى من هاتف “ريد مى نوت 7” مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، فيبلغ سعرها  1,199يوانًا أى ما يعادل 177  دولار.

أما النسخة الأخيرة المدعومة بذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 1,399 يوانًا، أى ما يعادل  206 دولارات.

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