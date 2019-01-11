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بسبب تمويل جدار المكسيك

ترامب يهدد الكونجرس بإعلان حالة الطوارئ

ترامب يهدد الكونجرس بإعلان حالة الطوارئ
weam.co/566488
وكالات - الوئام:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس (10 يناير/كانون الثاني) بإعلان حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونجرس والحصول على التمويل المطلوب للجدار الحدودي مع المكسيك والذي كان تعهدا رئيسيا في حملته الانتخابية في عام 2016.

جاء ذلك خلال زيارة ترامب للمنطقة الحدودية مع المكسيك وبينما يحيط به وكلاء يعملون في بناء الجدار دون أن يحصلوا على رواتبهم.

وجاءت زيارة ترامب لحدود تكساس مع المكسيك في محاولة لتعزيز قضيته من أجل الجدار الحدودي مع إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية مرتبط بالقضية امتد لليوم الحادي والعشرين بدون أي علامة على إجراء محادثات جديدة لحل المعضلة.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز “مسموح لي أن أفعل ذلك. القانون في صفي بنسبة مئة في المئة”.

ويرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تحد قانوني فوري بشأن السلطات الدستورية من جانب الديمقراطيين في الكونجرس، وهو تحد يقول ترامب إنه سيفوز فيه.

ويطالب ترامب الكونجرس الآن بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار، الذي تعهد ببنائه في حملته الانتخابية لمقعد الرئاسة، ويعارض ديمقراطيو الكونجرس ذلك.

وأدت الأزمة إلى إغلاق ربع الحكومة الاتحادية وعدم حصول مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين على أجورهم.

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