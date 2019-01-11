عطل يدفع وزير ألماني لمغادرة أفريقيا على متن طائرة مدنية

وكالات - الوئام:

طرأ عطل جديد فى طائرة وزير التنمية الألماني جيرد مولر خلال جولته التي يقوم بها في جنوب القارة الأفريقية.

وقال متحدث باسم السلاح الجوي الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة في برلين إنه عقب هبوط طائرة الوزير في مدينة ندولا في زامبيا تم الإبلاغ عن عطل في النظام.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، اضطر الوزير ووفده إلى العودة إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية.

وبحسب البيانات، فإن العطل الثاني في طائرة الوزير من طراز “جلوبال 5000” التابعة للهيئة المختصة بتسيير الرحلات الحكومية، ليس له علاقة بالعطل الأول الذي طرأ في أحد صمامات الطائرة، ما حال دون إقلاعها في مالاوي.

واضطر الوزير ووفده إلى الاستعانة بطائرة تجارية للتوجه إلى زمبابوي، كما تسبب تعطل الطائرة في إلغاء رحلته إلى ناميبيا.

وكان مولر حذر في تصريحات لـ(د.ب.أ) من أن الأعطال الفنية المتكررة التي تتعرض لها طائرات الحكومة الألمانية تضر بسمعة ألمانيا على مستوى العالم.

وقال مولر أثناء تواجده في زامبيا: “لهذه الأعطال أثر سلبي هائل على ألمانيا، بلد التقنية الفائقة”.

وقال الوزير الألماني في اللقاء الهاتفي مع (د.ب.أ): “لن يصدق أحد في زامبيا أن أعضاء مجلس الوزراء الألماني عاجزون عن الطيران وأن هناك صماما لا يمكن إصلاحه على مدى ثلاثة أيام”.

وأكد مولر أنه يستطيع التعايش مع تأخر طائرته “..ولكن من الصعب الدعوة في الوقت ذاته لتبني معايير الجودة الألمانية” مضيفا: “لابد أن تنتهي هذه الأعطال”.

وشدد مولر على ضرورة تأمين قدرة المستشارة الألمانية وأعضاء مجلس الوزراء على الطيران في كل وقت.