متابعات - الوئام

يخوض المنتخب الفلسطيني اليوم الجمعة 11-1-2019 مباراته الثانية في كأس اسيا 2019 ضد المنتخب الاسترالي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصل على أول نقطة في تاريخه بأمم آسيا، عقب تعادله دون أهداف مع نظيره السوري في الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال مدرب فلسطين نورالدين ولد علي: قمنا بدراسة لاعبي المنتخب الأسترالي خلال لقائهم أمام الأردن، وكشفنا مواطن القوة والضعف به، وسنحاول استغلال نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق في لقاء اليوم الجمعة.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويفتقد منتخب فلسطين خدمات مدافعه محمد صالح عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال لقاء الفريق أمام سوريا.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وعلى الجانب الاخر أصبح بإمكان لاعب وسط الملعب الأسترالي توم روجيتش المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفلسطيني اليوم في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، غير أن الفريق المتوج باللقب في النسخة الماضية، مازال يعاني من عدة إصابات بين صفوفه.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويسعى المنتخب الأسترالي لتعويض خسارته المباغته 0-1 أمام منتخب الأردن في الجولة الأولى، خلال لقائه المرتقب مع منتخب فلسطين، حيث تتذيل أستراليا حالياً الترتيب بلا نقاط، فيما يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي حسم فيه المنتخب الأردني تأهله رسمياً للدور الثاني مبكراً، عقب فوزه 2-0 على منتخب سوريا أمس الخميس، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد ست نقاط.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وصرح مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد بالقول: نتوقع ردة فعل قوية من اللاعبين مؤكدا أن الفتية ذاهبون إلى المباراة بكثير من الثقة، ومزيد من الإيمان وتوقع الفوز.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتعرض روجيتش، الذي يلعب في صفوف فريق سيلتيك الإسكتلندي لكسر في عظمه اليد خلال لقاء الفريق أمام الأردن، لكنه بات جاهزاً للعب، على عكس الظهير الأيمن جوش ريسدون، الذي لم يتعاف حتى الآن من الإصابة.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويسابق أندرو نبوت الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، لكنه سيجلس على الأغلب على مقاعد البدلاء، فيما تأكد غياب ماثيو ليكي عن اللقاء بسبب استمرار معاناته من الإصابة في أوتار الركبة.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

ومع استبعاد كل من دانييل أرزاني وآرون موي ومارتن بويل قبل انطلاق البطولة، فإن المنتخب الاسترالي يعاني من تراجع خطورته التهديفية إلى حد كبير.

مشاهدة مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال أرنولد: لا نريد أن ننظر إلى الوراء، لكننا أمام الأردن استحوذنا على الكرة بنسبة 76%، كانت لدينا بعض الفرص الجيدة لهز الشباك، وإذا أعيدت المباراة لأحرزنا ثلاثة أو أربعة أهداف.

وبات يتعين على المنتخب الأسترالي حصد النقاط الثلاث، لاسيما عقب فوز الأردن على سوريا، حتى يتجنب خطر الخروج المبكر من البطولة.

موعد مباراة استراليا وفلسطين بث مباشر والقنوات الناقلة:

المباراة: فلسطين X أستراليا الجولة: 2 المجموعة B

الملعب : استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الحكم: فالينتين كوفالينكو

الموعد: اليوم الجمعة 11-1-2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : يوسف سيف

القنوات الناقلة ل استراليا وفلسطين بث مباشر

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

مشاهدة استراليا وفلسطين بث مباشر