“صحة جدة” توضح حالة الطفل المطلوب نقله لنقص الإمكانات

الوئام - متابعات

أصدرت صحة جدة، بيانا، لتوضيح ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن حالة الطفل الذي تقدم والد بمناشدة لنقله من مستشفى شرق جدة إلى مستشفى متقدم لعلاجه، نتيجة نقص الإمكانات بالمستشفى، حسب حديث والد الطفل.

وقال البيان: “تود صحة جدة أن توضح للجميع ومن منطلق حرصها واهتمامها تجاه المريض وحقوقه، بأن الطفل حضر إلى طوارئ مستشفى شرق جدة بواسطة الهلال الأحمر كحالة غرق في أحد الإستراحات الخاصة، وتم إنتشاله من المسبح بواسطة ذويه وعمل إنعاش قلبي من قبلهم للطفل، إلا أنه لم يستجب، وتم إستدعاء الهلال الأحمر وحاول الفريق المسعف من عمل الإنعاش الرئوي للطفل إلا أنه أيضا لم يستجب كما أفاد ذويه ومسعفي الهلال الأحمر، مما استدعى نقله إلى مستشفى شرق جدة”.

وأضاف أنه: “منذ لحظة وصوله المستشفى كان الطفل في حالة إغماء كامل و عدم قدرته على التنفس بمفرده، حيث كان مستوى الوعي منخفض جداً والعينين لا تستجيب للضوء و لا يوجد أي حركة من الطفل، وأتضح توقف القلب لمدة تقدر بـ ( ٤٥ ) دقيقة بين إكتشاف الغرق و وصوله للمستشفى، وبعد الكشف على الطفل وعمل الإسعافات اللازمة شخص الفريق الطبي حالة الطفل بإعتلال دماغي شديد عام نتج عن نقص حاد بالأكسجين بعد الغرق”.

وتابع البيان: “يخضع الطفل حالياً للعلاج بواسطة الأدوية و العلاج الطبيعي وسط متابعة دقيقة من الفريق المعالج، وأثبتت الفحصوصات التي تم إجراؤها للطفل أن فحص القلب سليم ولله الحمد وكذلك الرئتان والبطن، كما تم السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة بواسطة المضادات الحيوية، ونتيجة لإستقرار حالة الطفل جرى نقله من العناية المركزة لعدم حاجته وتنويمه بقسم الأطفال ومتابعته من قبل أطباء الأعصاب والأمراض المعدية والعلاج الطبيعي، متمنين له الشفاء العاجل”.

وأكدت صحة جدة على الآهالي بضرورة متابعة أبنائهم، خصوصا في موسم الإجازة، وملاحظتهم بشكل مستمر خلال السباحة في الإستراحات الخاصة، مع ضرورة إتباع تعليمات الجهات الرسمية الاخرى ذات الاختصاص في ذلك.