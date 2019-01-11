حصل على 7 ملايين يورو.. من هو روي فيتوريا مدرب نادي النصر الجديد

الرياض - الوئام:

وقعت إدارة نادي النصر السعودي عقدًا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، ونشر نادي النصر صورة المدرب خلال توقيع العقد قائلًا في بيان مقتضب: “متمنين له التوفيق مع النادي”.

ويعتبر نادي النصر المحطة الخامسة في مسيرة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والتجربة الأولى له خارج البرتغال، صاحب الـ48 عاماً بدأ مسيرته التدريبية في 2004، حقق خلالها 6 بطولات، 5 منها مع بنفيكا، قادهم في 180 مباراة فاز خلالها بـ 123مباراة وتعادل 27 وخسر 30.

بينما أشارت تقارير صحفية برتغالية في وقت سابق إلى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق وقّع على عقد مع إدارة نادي النصر يمتد إلى موسم ونصف الموسم، مقابل 7 ملايين يورو.

توج روي فيتوريا مع بنفيكا بطلاً للدوري مرتين متتالية في موسمي 2016 و2017 وكأس السوبر مرتين وكأس البرتغال مرة واحدة، قبل أن يقال من منصبه الخميس الماضي، كما نال جائزة أفضل مدرب في البرتغال في عامي 2015 و 2016.

وشارك مع بنفيكا في 4 مواسم في دوري أبطال آوروبا كانت المشاركة الأولى في موسم 2015/16 هي الأفضل حينما وصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج من أمام بايرن ميونخ بعد خسارته ذهاباً 1-0 و تعادله إياباً 2-2.

وبدأ فيتوريا، مواليد 16 أبريل 1970، مسيرته التدريبية مع نادي فيلافرانكويسي، قبل أن ينتقل لتدريب الفئات السنية لنادي بنفيكا وقضى معهم موسمين، في 2006 قاد فاتيما إلى الصعود للدوري الممتاز البرتغالي وهبط في نفس الموسم قبل أن يعود مجددا للدوري الممتاز في 2008.

وفي 2011 وقع مع فيتوريا دي جيماريش، الذي حقق معهم كأس البرتغال عقب فوزه على بنفيكا في النهائي 2-1.

ووجه البرتغالي روي فيتوريا، رسالة لجماهير النصر عبر فيديو بثته “الرياضية عبر حسابها في “تويتر” قال بها “:جماهير النصر آمل أن نحقق الفوز مرات عديدة معاً”.