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على قدر أهل العزم

محافظ الهيئة العامة للاستثمار يهنئ فريق “نيوم” بمطلع أبيات المتنبي

محافظ الهيئة العامة للاستثمار يهنئ فريق “نيوم” بمطلع أبيات المتنبي
weam.co/566505
متابعات - الوئام

هنأ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر فريق عمل مشروع نيوم والرئيس التنفيذي نظمي النصر على عقد لقائهم الأول من نوعه.

وقال العمر، في تغريدة عبر “تويتر”: “على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. ‫#نيوم هو المشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، ويهدف إلى خلق أفضل بيئة للعمل والحياة لجذب أصحاب الكفاءات والمواهب”.

وأضاف: “‏كل التمنيات بالتوفيق لفريق عمل المشروع برئاسة المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمدينة (نيوم)”.

يذكر أن الخطوط السعودية نقلت يوم أمس 130 موظفًا على متن طائرتين من نوع إيرباص 320، لعقد الاجتماع الأول لفريق “نيوم”، على أرض المشروع.

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