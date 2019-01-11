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القادرة على حمل رؤوس نووية

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية
weam.co/566510
الوئام - وكالات

وجهت وزارة الخارجية الفرنسية، مطالب إلى إيران، اليوم، بوقف جميع نشاطاتها المتعلقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في مؤتمر صحفي: “تذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.
وأضافت أن فرنسا “تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

كانت فون دير مول ترد على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس قال فيها إنه سيتم إرسال قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.

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