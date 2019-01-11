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من يناير إلى سبتمبر 2018

روسيا: 77 مليون هجوم إلكتروني على موقع الخارجية في 9 أشهر

روسيا: 77 مليون هجوم إلكتروني على موقع الخارجية في 9 أشهر
weam.co/566520
الوئام - وكالات

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة رصدت أكثر من 77 مليون هجوم إليكتروني على موقعها من بينها هجمات تم تنفيذها من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا “في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2018 تم رصد أكثر من 77 مليون تأثير على بوابة موقع وزارة الخارجية الروسية”.

وتابعت: “وفقا لبيانات الإخصائيين، فقد وقعت هجمات القرصنة من عناوين إليكترونية مسجلة على أراضي الولايات المتحدة واليابان وأوكرانيا ورومانيا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وبريطانيا وكندا وهولندا والسعودية وبولندا وتركيا والصين”.

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