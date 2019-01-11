الجيش اليمني يتوعد باستئصال الحوثيين: يشكلون خطرا على العالم

الوئام- واس

توعد قيادي بارز في الجيش اليمني، باستئصال المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، وذلك بعد استهدافها بطائرة مسيرة، عرضا عسكريا أثناء تدشين العام التدريبي في قاعدة العند العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، إن تمادي الميليشيا الحوثية لن يمر سُدى ولن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن إلا إصرار على استئصال الميليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تؤمن بالسلام ولا بالقانون الدولي الإنساني وتشكل خطرًا على أمن اليمن والمنطقة والعالم.

وأضاف العميد مجلي، في تصريح نقله موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الهزائم المتوالية التي تلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات صعدة وحجة والبيضاء والجوف وغيرها من الجبهات، أفقدها صوابها ودفعها لمحاولة إحداث فرقعات إعلامية بين الحين والآخر لمحاولة رفع معنويات أتباعها.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، أن الهجوم الحوثي باء بالفشل وكان يستهدف قيادات كبيرة في الجيش من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي.