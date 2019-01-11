شرارة الرائد يجحفل الهلال ويمنعه من توسيع الفارق

متابعات - الوئام

أهدر فريق الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه الرائد اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من البطولة، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز الشباب على الفيحاء 4 / 1 وتعادل الباطن مع الاتفاق سلبيا.

تقدم الهلال بهدف سجله محمد الشلهوب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، إلا أن مازن أبو شرارة سجل هدف التعادل للرائد بعدها بدقيقتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام النصر، كما رفع الرائد رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع. وفي المباراة الثانية، اكتسح الشباب ضيفه الفيحاء 4 / .1

وسجل أهداف الشباب ناصر الشمراني في الدقيقة 25 وعبد المجيد الصليهم في الدقيقة 67 وكونستانتين بوديكس (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 76 والثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للفيحاء عبد الله آل سالم في الدقيقة .71

ورفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل الباطن مع الاتفاق سلبيا.

ورفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.