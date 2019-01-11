نائب رئيس الوزراء اليمني: خيارات الحكومة مفتوحة في التعامل مع الحوثيين

واس - الوئام:

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، سالم أحمد الخنبشي، إن كل الخيارات أصبحت مفتوحة أمام القيادة السياسية في بلاده، بعد حادث هجوم المليشيا الحوثي الإنقلابية على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، جنوب البلاد، أمس الخميس.

وأكد الخنبشي خلال زيارته للمصابين في الحادث، أن الهجوم يظهر الوجه الحقيقي للقوى الانقلابية الحوثية ، المدعومة من إيران، في التنصل عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الامم المتحدة، وفقاً ” لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “.

وأشار، نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الهجوم يعد رسالة موجه من قبل المليشيا الانقلابية إلى المجتمع المحلي والدولي تكشف حقيقة مواقفهم من المساعي الدولية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن .

وجدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة الدائم على تحقيق السلام والأمن والأمان عبر الطرق السلمية رغم تعنت المليشيات الإنقلابية.