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استشهاد فلسطينية وإصابة العديد في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

استشهاد فلسطينية وإصابة العديد في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة
weam.co/566557
الوئام- واس

استشهدت مواطنة فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس، وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، أن مواطنة فلسطينية، استشهدت عقب إصابتها بالرصاص في رأسها، خلال المواجهات شرق مدينة غزة فيما أصيب عشرة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلمياً على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، وخان يونس ورفح جنوبه، وجباليا شماله.

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