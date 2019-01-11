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ضبط أكثر من مليوني مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من مليوني مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
weam.co/566569

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:-
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (2417080) مخالفاً، منهم (1879358) مخالفاً لنظام الإقامة، و(370311) مخالفاً لنظام العمل، و(167411) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (39914) شخصاً، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1820) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3265) شخصاً.
رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (975) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (940) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (35) سعودياً.
خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12531) وافداً مخالفاً، منهم (10538) رجلاً، و (1993) امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (374849) مخالفاً، وإحالة (337742) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (417511) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (617267) مخالفاً.

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