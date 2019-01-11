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الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها

الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها
weam.co/566570
الوئام- واس

رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة غرب اليمن، 446 خرقًا ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي وحتى 9 من يناير للعام 2019م.

وذكرت الخلية في تقرير جديد لها أن خروقات الحوثيين، تسببت في مقتل 37 شخصا وإصابة، 312 آخرين جراحات بعضهم خطرة بحسب تقرير للخلية.

وذكر التقرير، أن المليشيا الحوثية مستمرة في خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش، إضافة إلى مواصلتها في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام و حفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال التقرير، إن المليشيا الحوثية تهدف من وراء تلك الخرقات المتزايدة الى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم بحسب ما جاء في التقرير.

وطالبت قيادة الجيش الوطني في محور الحديدة مكتب المبعوث الى اليمن باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

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