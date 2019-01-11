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ضربة اقتصادية.. انخفاض واردات الهند من نفط إيران 40%

ضربة اقتصادية.. انخفاض واردات الهند من نفط إيران 40%
weam.co/566583

تلقت إيران ضربة اقتصادية جديدة، إذ أظهرت بيانات لتتبع الناقلات اطلعت عليها “رويترز” أن واردات الهند من نفط إيران انخفضت 41% في ديسمبر، متأثرة بضغوط عقوبات أمريكية على طهران.

وفي نوفمبر، طبقت الولايات المتحدة عقوبات صارمة تهدف إلى تعجيز الاقتصاد الإيراني المعتمد على إيرادات النفط لكنها منحت إعفاءات مدتها 6 أشهر إلى 8 دول من بينها الهند، مما سمح لتلك الدول باستيراد بعض الخام الإيراني.

وتظهر البيانات أن ترتيب إيران تدهور لتصبح سادس الدول الموردة للنفط إلى الهند في ديسمبر، بالمقارنة مع المركز الثالث الذي حازته قبل عام. وفي الشهر الماضي انخفضت حصة طهران من إجمالي واردات الهند إلى 6.2% من 11.7% قبل عام.

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