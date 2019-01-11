تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الإسلامي بجدة

الوئام - متابعات

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول أعمال الموارد البشرية.

. مدير إدارة التمكين الاقتصادي.

. مساعد أول التدقيق الداخلي- المتحدث العربي.

. أخصائي المحتوى.

. أخصائي أول الاتصالات.

. مسؤول الاتصالات الخارجية.

. مسؤول الاتصالات الداخلية.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 6 فبراير 2019م،