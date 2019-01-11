كأس_آسيا_2019: الأخضر يسعى للرقم “21”.. ولبنان يبحث عن الفوز الأول

إبراهيم آل صالح - الوئام

تترقب الجماهير الرياضية السعودية لقاء المنتخب أمام نظيره اللبناني ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا 2019م، المقامة في الإمارات، وذلك على ملعب راشد آل مكتوم بمدينة دبي.

يدخل الأخضر السعودي اللقاء وهو متصدر المجموعة وذلك بعد فوزه على نظيره الكوري الشمالي بأربعة أهداف دون رد في أولى جولات البطولة، بينما المنتخب اللبناني تلقى خسارته الأولى أمام المنتخب القطري.

يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز رقم 21 له في كأس أمم آسيا خلال مشاركاته الـ9 الماضية ويريد مواصلة تصدر المجموعة الخامسة التي تضم كوريا الشمالية ولبنان و قطر، بينما المنتخب اللبناني يحاول أن يحقق انتصاره الأول في البطولة الآسيوية بعد تعثره في مشاركته الأولى عام 2000م كمستضيف للبطولة وقد خسر مباراة وحيدة كانت أمام إيران و تعادل في اثنتين أمام العراق و تايلاند وقد وصل المنتخب السعودي إلى النهائي آنذاك وخسره أمام اليابانيون بهدف دون رد.

يذكر أن المنتخبيت الأخضر ولبنان لم يلتقيا في بطولة أمم أسيا من قبل، وفي حال فوز المنتخب السعودي فوزه سيتأهل رسميا إلى دور الـ16.