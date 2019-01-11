“الوئام” تنفرد بأسماء الإدارات التي تطبق اللغة الإنجليزية في الصف الأول والثاني

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أقامت إدارة مركز المبادرات النوعية ممثلة بمركز تطوير اللغة الإنجليزية بمقر وزارة التعليم برنامج “تدريب المعلمين والمعلمات لتطبيق اللغة الإنجليزية تجريبيا في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية”، والذي يستمر لمدة يومين، بحضور عبد الله بن سعد البدري، مساعد مدير مركز اللغة الإنجليزية، والدكتورة مها مبارك الشهراني مستشار مركز اللغة الإنجليزية، وحضور 30 مشاركا ومشاركة من معلمي ومعلمات الصفوف الأولية من مختلف إدارات التعليم.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتهيئة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية لتدريس مقرر تجريبي للصفين الثاني والثالث معد من مركز اللغة الإنجليزية في استثمار حصص النشاط لتقديم المقرر.

كما يشتمل البرنامج على كيفية بناء مهارات تعليم اللغة الإنجليزية وآليات تعليم الطلاب وبناء خطط وأدوات التدريس وآليات تقييم الطلاب في الصفوف المبكرة.

أوضح البدري أن هذا البرنامج يأتي تجريبيا لجمع البيانات من خلال قياس الأثر على الخطة الدراسية واللغة العربية وعلى أثر تقدم الطالب في الاستفادة من اللغة الإنجليزية في الصفوف العليا، وأن الخطة المقترحة في الفصل الثاني سوف تطبق في خمس إدارات تعليم في عشر مدارس بنين وبنات، مشيراً إلى أن البرنامج قائم على توظيف واستثمار مهارتي التحدث والاستماع فقط.

وأضاف أنه ستكون هناك دراسة تشخيصية لمدى تقبل الطالب وتطوره ودراسة لغتين في مرحلة واحده لرفع التوصيات لاحقاً للنظر في إمكانية تطبيق اللغة الإنجليزية في مرحلة أبكر من الصف الرابع الابتدائي.

من جهتها، أوضحت الدكتورة مها الشهراني أن هذا البرنامج سيطبق في خمس إدارات تعليمية لتزويد الطلاب والطالبات منذ الصفوف المبكرة الثاني والثالث بمهارات اللغة الإنجليزية إحدى أهم مهارات القرن الواحد والعشرين وسيكون هناك عدة تدريبات على الانترنت في المرحلة القادمة لمعلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن مدة التجريب ستكون لمدة عام ونصف يتزامن معها إجراء دراسة تجريبية لمدى أثر تعلم اللغة الإنجليزية على اللغة العربية بالسلب أو الإيجاب.